Chivas enfrenta esta noche a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Milito confirmó a los convocados con un regreso importante.

Chivas se alista para enfrentar esta noche a Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. De cara al juego en el Estadio Akron el Guadalajara confirmó los convocados con el regreso de Hugo Camberos. Todo indica que el canterano será suplente y sería utilizado de ser necesario en el segundo tiempo. Sin dudas una noticia que toda la afición esperaba saber.

Sin dudas el Rebaño Sagrado sabe que esta noche se juega gran parte de lo realizado en este excelente semestre ante un rival que viene de clasificar a la Final de la Concachampions. A su vez, la victoria tiene que ser por dos goles de diferencia, por lo que hay 90 minutos para cumplir con el objetivo.

En medio de este contexto, Chivas confirmó los convocados de Gabriel Milito con el regreso de Hugo Camberos. El canterano no había podido estar presente para jugar en la ida por una molestia muscular, por lo que vio el partido desde las gradas.

Hugo Camberos regresa a la convocatoria de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Los convocados de Chivas