Chivas vuelve a tener acción este sábado en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla ante Tigres. El Guadalajara necesita ganar por una diferencia de dos goles para avanzar a la Semifinal de la Fiesta Grande del Clausura 2026.
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Chivas vs. Tigres UANL: EN VIVO y EN DIRECTO por la vuelta de la Liguilla del Clausura 2026
Chivas enfrenta a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido.
¿QUÉ RESULTADO NECESITA CHIVAS?
El único resultado que le sirve a Chivas es por una diferencia mayor a dos goles. La victoria por 1-0, un empate o una derrota los deja fuera de Fiesta Grande del Futbol mexicano.
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. TIGRES
Chivashermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. El Guadalajara recibe a Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. ¡Muchas gracias!
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