Chivas enfrenta a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido.

Chivas vuelve a tener acción este sábado en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla ante Tigres. El Guadalajara necesita ganar por una diferencia de dos goles para avanzar a la Semifinal de la Fiesta Grande del Clausura 2026.