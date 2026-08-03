Chivas se alista para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026. En medio de este contexto, revelan si hay chance de que el Rebaño Sagrado deje ir a Diego Campillo.

Uno de los jugadores de Chivas que marca la diferencia en cada partido desde la llegada de Gabriel Milito es sin duda Diego Campillo. Tras una enorme temporada 2025-2026, el defensor fue señalado como uno de los jugadores que interesa a Rayados de Monterrey, pero Jesús Bernal confirmó que la historia viene porque la hija de Matías Almeyda tuvo un exnovio que se llamaba Diego y a partir de ahí se conjeturó el posible interés de los regios. A su vez, reveló que el Rebaño Sagrado no cuenta con una oferta por él.

Desde que se terminó el Clausura 2026, los ojos de todo el mercado de pases mexicano estuvieron posados sobre los movimientos que llevaba adelante la directiva rojiblanca. Mientras muchos veían a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Javier Mier y Alejandro Manzo cerraron los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Tras el debut de Chivas en el Apertura 2026, en Chivas se dio la salida de varios jugadores que no eran tenidos en cuenta por Gabriel Milito. Sin embargo, Jesús Hernández reveló que Rayados de Monterrey estaría detrás de Diego Campillo y que ponía como parte de pago a Iker Fimbres y a Víctor Guzmán.

Diego Campillo se quedará en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que la conjetura sobre el interés de los regios por el defensa rojiblanco surge a partir de que la hija de Matías Almeyda le haya afirmado a Adrián Marcelo que su exnovio se llamaba Diego. Sin embargo, el periodista de ESPN señaló que en las oficinas del Guadalajara no hay una oferta formal por el zaguero.

“Me parece más un rumor, un chisme regio que una realidad porque las conjeturas se sacan a raíz de aquella declaración que da la hija de Matías Almeyda con Adrián Marcelo donde decía que tenía un exnovio de nombre Diego. Desde ahí se ha sacado la conjetura de que Rayados quiere a Diego Campillo. La realidad es que en la oficina de Chivas en este instante no hay absolutamente nada por él. Chivas no tiene la más mínima intención de dejarle salir y mucho menos de reforzar a un rival por el título como es Rayados”, informó el conocido insider de Chivas.

¿Qué jugadores se han ido de Chivas para el Apertura 2026?

En lo que va de este mercado de pases, Chivas decidió sacar del equipo a Yael Padilla, Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Leonardo Sepúlveda y Gilberto Sepúlveda. A su vez, el Guadalajara busca acomodar a Miguel Tapias y Eduardo García.