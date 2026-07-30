Chicharito Hernández no para de dar de qué hablar en el mundo Chivas por sus declaraciones. En medio de este contexto, revelan con quién y por qué estaba molesto el jugador del Rebaño Sagrado.

En las últimas horas, Chicharito Hernández estuvo en boca de todos por afirmar que Chivas le quitó las ganas de seguir jugando al futbol. Tras afirmar que se refería a gente que administraba al club, Jesús Bernal reveló que el exjugador del Guadalajara se refería a que tuvo problemas con Fran Pérez, Carlos Martínez Castrejón y Óscar García Junyent.

Esta semana, el máximo goleador de la Selección Mexicana es nuevo jugador de Atlético Dallas de la segunda división de Estados Unidos. Tras confirmarse su fichaje con su nuevo club, el exjugador rojiblanco afirmó que en el Rebaño Sagrado perdió la motivación para jugar al futbol y que pensó en el retiro definitivo.

Sus palabras no pararon de escalar porque nunca aclaró con nombre y apellido a quiénes se refería, dejando en el aire que en Chivas lo culparon siempre por todo lo negativo. Sin embargo, Jesús Bernal comentó en su canal de YouTube que el atacante estaba molesto con Fran Pérez, Carlos Martínez Castrejo y Óscar García Junyen porque le trajeron a Alan Pulido para competirle la posición.

Chicharito Hernández se fue molesto de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Aquí le puedo dar un poco de contexto, la realidad es que la relación entre Chicharito, la directiva que estaba con Fran Pérez, Martínez Castrejón y el técnico Óscar García no era buena. A Javier Hernández le molestó mucho que le trajeran competencia como Alan Pulido él pensó que llegando a Chivas iba a ser titular indiscutible”, reveló el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Gerardo Espinoza habló de Chicharito Hernández

En Fox Sports, Gerardo Espinoza, ex-DT de Chivas y timonel de Puebla, fue consultado sobre las quejas de Chicharito Hernández. “No sé exactamente a lo que se refiere. No sé qué quiera exponer, la verdad. No lo entiendo. Es algo que no entiendo el trasfondo, no escuché ni la entrevista. Es algo de lo que no podría opinar de esa exposición o a qué se refiere exactamente. Me parece que Javier, en lo que estuve ahí, siempre se le trató de respetar su lugar, mucho. La verdad que siento que sí se le respetó demasiado al interior y desconozco a lo que a lo que se refiere”, declaró.

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La reacción de Amaury Vergara a las declaraciones de Chicharito Hernández

Según lo informado por Alex Ramírez, Amaury Vergara y su familia estaban molestos por las declaraciones de Chicharito Hernández. En su canal de YouTube, el periodista de Azteca Jalisco comentó que piensan que es un malagradecido con el club.