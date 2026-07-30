Gerardo Espinoza fue uno de los tantos entrenadores que tuvo Chicharito Hernández en su segunda etapa en Chivas. Previo al duelo ante el Guadalajara, habló sobre sus declaraciones contra el equipo que le abrió las puertas para que regrese a México.

Chicharito Hernández no paró de dar de qué hablar debido a que afirmó que tras su paso por el Guadalajara pensó en el retiro porque no lo protegieron. Uno de los entrenadores que compartió con él el vestidor fue Gerardo Espinoza, quien en diálogo con Fox Sports afirmó que siempre se le respetó el lugar y que no entiende sus declaraciones.

Tras confirmarse su llegada a Atlético Dallas de la segunda división de Estados Unidos, el atacante generó polémica porque afirmó que la gente que administró al club no lo cuidó. “Esto es lo que más me dolió: todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fue Fernando Hierro y los resultados no se dieron, fue culpa de Javier Hernández. Todo, todo, el 100% fue mi culpa. Y no hay ningún problema porque una cualidad que tengo es que he desarrollado esta piel de elefante y creo que puedo tolerar eso y tengo mucha resiliencia. El problema es que el club hizo cero por cuidarme, por hacer cosas de manera distinta, con la prensa que pudieron haberlo hecho mejor, una mejor comunicación, una mejor protección”, declaró.

Tras su comentario en Estados Unidos, el exjugador de Chivas recibió críticas de más de un aficionado y periodista que cubre el día a día del Rebaño Sagrado. En medio de este contexto caliente, Gerardo Espinoza fue consultado sobre las declaraciones del futbolista y señaló que no entendía a qué se refería, pero que siempre le respetaron su lugar.

Gerardo Espinoza habló de Chicharito Hernández. (Foto: IMAGO7)

“No sé exactamente a lo que se refiere. No sé qué quiera exponer, la verdad. No lo entiendo. Es algo que no entiendo el trasfondo, no escuché ni la entrevista. Es algo de lo que no podría opinar de esa exposición o a qué se refiere exactamente. Me parece que Javier, en lo que estuve ahí, siempre se le trató de respetar su lugar, mucho. La verdad que siento que sí se le respetó demasiado al interior y desconozco a lo que a lo que se refiere”, expresó el DT de Puebla en Fox Sports.

Gerardo Espinoza habló previo a Puebla vs. Chivas

El timonel de la franja habló sobre el encuentro ante Chivas. “Es un equipo que viene ya estructurado bastante bien, obteniendo grandes resultados. Ya tiene un estilo de juego marcado con este técnico y con esta clase de jugadores que me parece que son de los mejores que hay en el torneo. Va a ser un partido muy complicado porque son un equipo más estructurado, más complementado y nosotros estamos en construcción”, comentó.

Y agregó: “Sin embargo, nosotros tenemos que pelear en cada uno de los partidos y buscar la victoria en cada uno de ellos. ¿Difícil? Claro que va a ser exageradamente difícil”.