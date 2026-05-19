Este futbolista que ha sido claramente desdeñado por el estratega argentino, podría recibir una nueva oportunidad fuera del Guadalajara.

El Clausura 2026 está por llegar a su fin, por lo que todos los clubes de la Liga MX entrarán en el mercado de fichajes en búsqueda de apuntalar sus planteles de cara al próximo torneo, en donde el Puebla ya inició su nuevo proyecto con el nombramiento de Gerardo Espinoza como su entrenador.

El Loco es un entrenador que se caracteriza por su confianza en los juveniles, por lo que encaja perfecto en el proyecto que idealizan en la escuadra de la Franja, principalmente por sus buenos resultados en Liga de Expansión con el Tapatío y la Jaiba Brava.

Sin embargo, dentro del Guadalajara habría un futbolista que podría recibir una nueva oportunidad en la Liga MX con la llegada de Espinoza al conjunto camotero y se trataría del guardameta Eduardo García, quien fue borrado por completo del primer equipo por decisión de Gabriel Milito.

El Dragón pasó de ser tercer portero a ser la cuarta o quinta opción en el conjunto rojiblanco, ya que el timonel argentino se la jugó con Óscar Whalley como relevo de Raúl Rangel, además de dejar como respaldo a Sebastián Liceaga y hasta a Robinho Romero.

Gerardo Espinoza y su confianza absoluta en el Dragón García

Hay que recordar que durante el Clausura 2023, semestre en el que el Loco levantó el trofeo de campeón de la Liga de Expansión con el Tapatío, el Dragón fue su portero titular, brindándole confianza en todo el proceso.

Por si fuera poco, durante su paso por el primer equipo del Guadalajara en la segunda mitad del Clausura 2025, Gerardo Espinoza empleó al portero de las fuerzas básicas como suplente de Raúl Rangel, dejando a Whalley como tercera opción.

Dragón García estuvo a punto de salir de Chivas

El guardameta surgido de la cantera del Rebaño Sagrado estuvo en negociaciones avanzadas para abandonar el redil para sumarse a las filas de Mazatlán previo al Clausura 2026; sin embargo, las charlas no terminaron de cristalizarse y quedó relegado al Tapatío pese a que ya estaba integrado en el equipo de Primera División.