El mensaje de Alan Pulido luego de la eliminación de Chivas sigue dando de qué hablar y ya revelaron contra quién habría sido.

Tras la eliminación del Club Deportivo Guadalajara en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 frente a Cruz Azul, Alan Pulido encendió las redes sociales al compartir una indirecta que no pasó desapercibida.

Y es que, al parecer, el atacante mexicano todavía no supera haber quedado fuera de los planes de Gabriel Milito para este semestre debido a su bajo rendimiento futbolístico.

“No es lo mismo chango que gorila, se parecen, pero no es lo mismo”, fue lo que escribió el futbolista de 35 años en sus redes sociales.

La indirecta de Alan Pulido.

¿Para quién fue dirigida la indirecta de Alan Pulido?

Algunos aficionados rojiblancos aseguran que la indirecta va dirigida al estratega argentino, mientras que otros creen que fue para Ricardo Marín, pero el periodista Jesús Hernández aseguró en un video que la publicación estuvo dirigida para Sergio Aguayo.

Incluso, el polémico comunicador arremetió contra Alan Pulido: Alan, muy chingón para tirarle mierda a Aguayo, a un morrito de 20 años. Alan, no nos representas ya, nos diste un título, sí, por Dios. Henry Martín le dio tres títulos al América, tres, no uno”, mencionó “Chuy”.

“Alan, ni te queremos, ni nos interesas, ni te tenemos miedo, ni te tenemos respeto. Falló un gol, sí, nos eliminaron, sí, pero con qué cara vienes, Alan Pulido, a querer chingar a Sergio Aguayo. Tú pudiste ser el líder de este equipo, pero te mandó a la chingada Milito“, agregó Jesús Hernández.