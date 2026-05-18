Tras quedarse a un paso de la Final, el Rebaño Sagrado ya tiene programado su regreso a la actividad para el siguiente semestre.

El Club Deportivo Guadalajara puso punto final a su participación en el Torneo Clausura 2026 luego de quedar eliminado en las Semifinales a manos de Cruz Azul.

Tras la dolorosa eliminación, Chivas rompió filas este lunes y comenzará su periodo vacacional antes de regresar a la actividad para preparar el próximo semestre, donde de nueva cuenta buscarán ser protagonistas.

Cabe mencionar que antes de que cada quién partiera de Verde Valle, hubo una reunión entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, la cual estuvo encabezada por Amaury Vergara.

En dicho encuentro se analizaron distintos aspectos de la eliminación y también se definieron algunos puntos relacionados con la planificación deportiva rumbo al Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo reportará Chivas a pretemporada?

Luego de varios meses de intensa actividad, la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara otorgará algunas semanas de descanso a sus futbolistas para posteriormente enfocarse en la pretemporada.

De acuerdo con Erick López, Chivas tiene programado regresar a Verde Valle el próximo lunes 15 de junio, fecha en la que arrancarán los trabajos físicos y médicos de cara al nuevo campeonato.