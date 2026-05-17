El Guadalajara sufrió una dolorosa eliminación en la Liguilla de la Liga MX. Pese a la ilusión, tocará esperar para ver al Rebaño de nuevo en una final.

Se acabó el Clausura 2026 para las Chivas de Guadalajara. Después de un torneo en el que la afición se volvió a ilusionar como pocas veces, el Rebaño Sagrado se despidió de la Liguilla tras caer por 1-2 ante Cruz Azul en la semifinal de vuelta disputada en el Estadio Jalisco. Queda la sensación de que con seleccionados el equipo podía ser aún más competitivo y cumplir el objetivo de llegar hasta la final.

La palabra de Gabriel Milito tras la eliminación

En conferencia de prensa post partido, Gabriel Milito compartió su análisis acerca de lo que fue la eliminación rojiblanca del Clausura 2026: “El equipo en todo momento compitió muy bien. Todos queríamos ganar y no todos ganan (…) Ahora que hemos perdido tengo que decir que estoy muy orgulloso de los jugadores, de su compromiso y lo hemos hecho con armas muy nobles. Aceptamos la derrota con mucho dolor, así están los jugadores”. Aún así, el estratega también fue optimista de cara a futuro: “Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar en la próxima temporada. De la misma manera que lo hicimos durante todo este año”.

Óscar Whalley no pudo ser el héroe

Uno de los protagonistas en la noche del Estadio Jalisco fue el guardameta Óscar Whalley. El portero de 32 años tuvo muchas intervenciones decisivas para mantener la ventaja del Rebaño, aunque al final un desvió tras el remate de Agustín Palavecino terminó por darle la clasificación a Cruz Azul. La afición rojiblanca lo ovacionó en varias oportunidades y Whalley rompió en lágrimas una vez finalizado el encuentro, en una imagen que enterneció a toda la afición rojiblanca.

El desconsuelo de Óscar Whalley tras la eliminación (Imago7)

El misterioso mensaje de Alan Pulido

Tras la eliminación rojiblanca, un detalle que llamó la atención y generó revuelo en redes sociales fue la publicación de Alan Pulido apenas terminó el duelo entre Chivas y Cruz Azul. El delantero escribió: “No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…”, en una indirecta que no quedó del todo claro pero que podría apuntar a Gabriel Milito, quien no lo tuvo en cuenta para este semestre.

Chivas se coronó campeón Sub-21

Una buena noticia para el Rebaño fue que sus Fuerzas Básicas volvieron a pisar fuerte en la Liga MX. La categoría Sub-21 dirigida por Luis Arce se coronó campeona tras vencer al América con un global de 4-1. El partido de vuelta, disputado en Coapa, terminó sin goles y alcanzó para que el cuadro rojiblanco levantara el trofeo en la casa de los grandes rivales.