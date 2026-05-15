Conoce los detalles para ver EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta de la FINAL de la Liguilla entre América y Chivas.

Mientras todo el mundo está expectante sobre la Semifinal ante Cruz Azul, Chivas Sub-21 volverá a tener acción para disputar la vuelta de la Final de la Liguilla ante América. Por esta razón repasa cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Nacional de las Fuerzas Básicas rojiblancas ante los azulcremas.

No es un detalle menor que la ida terminó con una goleada de Chivas por 4 a 1, gracias a los tantos de Esteban Mendoza, por duplicado, y Jesús Hernández, también por duplicado. Fue un enorme resultado para los dirigidos por Luis Arce, que sacaron una importante ventaja y ahora deberán defenderla en Coapa para intentar levantar el título de la categoría.

Enfrente estará un América que fue líder de la tabla general de posiciones y que buscará remontar la serie en condición de local. Los azulcremas habían eliminado previamente a Pumas en Cuartos de Final y a Pachuca en Semifinales, por lo que intentarán aprovechar su casa para buscar una remontada histórica.

¿Cuándo y dónde se juega la vuelta de América vs. Chivas?

El partido entre América y Chivas por la vuelta de la Final del Clausura 2026 Sub-21 se disputará este sábado 16 de mayo en las instalaciones de Coapa, donde las Águilas hacen de local. El encuentro está pactado para comenzar a las 9:00 horas del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO América vs. Chivas por la vuelta de la Final?

El partido de Chivas ante América por la vuelta de la Final del Clausura 2026 se podrá seguir a través de las plataformas oficiales del Club América. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el equipo de Luis Arce.