Gabriel Milito estuvo sumamente molesto por el arbitraje, pero tiene una postura clara para la vuelta ante Cruz Azul.

Todo el entorno de Chivas terminó sumamente molesto tras el arbitraje del partido de ida contra Cruz Azul, incluyendo por supuesto a Gabriel Milito y a los futbolistas rojiblancos, quienes durante varios lapsos del encuentro reclamaron con fuerza las decisiones tomadas por Maximiliano Quintero y el VAR encabezado por Sebastián Pérez Villalobos.

Sin embargo, una vez finalizado el encuentro en el Estadio Azteca, Gabriel Milito mantuvo completamente la línea que ha manejado durante todo el torneo y evitó hablar públicamente del arbitraje en conferencia de prensa. Aun así, todo apunta a que de cara al partido de vuelta el técnico argentino ya dejó muy clara la mentalidad que quiere ver en cada uno de sus jugadores.

Gabriel Milito quiere a su equipo concentrado.

Tal como dejó entrever el propio Guadalajara en sus redes sociales con el mensaje “CON TODO Y CONTRA TODOS”, la postura institucional del Club es que el equipo deberá salir adelante sin importar los obstáculos que aparezcan en el camino, incluyendo rivales, arbitrajes o cualquier situación externa. En ese sentido, Gabriel Milito buscará que el plantel llegue completamente concentrado en ganar el sábado, sin engancharse con lo ocurrido en la ida de las semifinales.

De hecho, durante la misma conferencia de prensa, el estratega rojiblanco dejó claro que Chivas no saldrá a especular con el empate, a pesar de que ese resultado le daría el pase a la Final gracias a la posición en la tabla. Milito aseguró que el Guadalajara buscará directamente la victoria y también dejó en claro que no cambiará su estilo de juego, pues fue precisamente esa idea futbolística la que llevó al equipo hasta las semifinales aun teniendo cinco bajas sumamente importantes.

Gabriel Milito quiere que hasta el Estadio Jalisco juegue a favor de Chivas

Eso sí, Gabriel Milito y todo el plantel rojiblanco piensan aprovechar cada ventaja reglamentaria posible para buscar el pase a la gran final, y una de ellas será justamente el Estadio Jalisco, inmueble que recibirá el partido de vuelta debido a la entrega del Akron para el Mundial de 2026.

Aunque desde hace años dejó de ser la casa principal del Guadalajara, Milito reconoció en conferencia de prensa el peso histórico y la mística que tiene el Estadio Jalisco, asegurando que “será importante tener ese espíritu competitivo para ganar la serie”, dejando claro que espera convertir el histórico inmueble en un auténtico aliado para el partido definitivo.