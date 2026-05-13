Chivas se impuso por goleada ante América en la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Sub-21 gracias a este otro golazo de Jesús Hernández.

En el Estadio Akron se vivió una verdadera fiesta debido a que Chivas Sub-21 goleó a América por 4-1 en la ida de la Final de la Liguilla. De lo que se tiene que hablar es del brutal segundo gol desde afuera del área de Jesús Hernández.

En los primer tiempo el atacante rojiblanco ya había dado de qué hablar por hizo un caos en la defensa azulcrema. Entre dos defensores ganó de cabeza, se la llevó, desparramó a los centrales y anotó el 2-0 parcial.

Por otro lado, en la segunda mitad América había dejado la serie abierta porque había descantado. Sin embargo, a minutos del final Hernández apareció con un bombón de larga distancia para poner el balón en el ángulo y sellar la victoria rojiblanca.

Así fue el golazo de Jesús Hernández