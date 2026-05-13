Santiago Sandoval fue el héroe de Chivas con su doblete, y hasta la Liga MX lo reconoció con un gran premio.

Chivas vivió una serie sumamente dramática frente a Tigres, donde el panorama parecía complicarse conforme avanzaban los minutos del partido de vuelta en el Estadio Akron. Sin embargo, cuando faltaban menos de 20 minutos para el final, Santiago Sandoval apareció como el gran héroe rojiblanco y, con un espectacular doblete, firmó una remontada épica que permitió al Guadalajara avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

Santiago Sandoval fue nombrado el mejor jugador del partido.

Naturalmente, los reconocimientos y elogios hacia el juvenil rojiblanco no tardaron en aparecer. De entrada, Sandoval fue elegido como el mejor jugador del partido tras su brillante actuación ante los felinos. Sin embargo, la Liga MX decidió ir todavía más lejos y este miércoles, a solo unas horas del duelo contra Cruz Azul, le otorgó un reconocimiento todavía más importante.

A través de sus redes sociales oficiales, la Liga MX nombró a Santiago Sandoval como el mejor jugador de todas las series de Cuartos de Final, superando incluso a futbolistas de equipos como Pachuca, Pumas y el propio Cruz Azul, rival del Guadalajara en las semifinales. El reconocimiento terminó confirmando el enorme impacto que tuvo el canterano rojiblanco durante la fase anterior.

Santiago Sandoval también representa perfectamente una de las grandes apuestas de Gabriel Milito en este proyecto. El entrenador argentino ha sido uno de los técnicos que más confianza le ha brindado a los jóvenes canteranos, situación que quedó reflejada incluso antes del partido contra Tigres. Todo esto deja claro que Milito tiene un ojo muy preciso para detectar talento, algo fundamental para aprovechar el enorme trabajo que realiza la cantera del Guadalajara.

Santiago Sandoval apunta a ser titular una vez más ante Cruz Azul

Después de la enorme actuación que tuvo frente a Tigres, todo apunta a que Santiago Sandoval repetirá como titular en la ida de las semifinales contra Cruz Azul. El juvenil rojiblanco volvería a ser una pieza importante dentro del ataque del Guadalajara junto a Efraín Álvarez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Por ello, habrá muchísima atención sobre lo que pueda hacer Sandoval en la serie ante La Máquina, especialmente considerando el gran momento futbolístico y anímico con el que llega el joven canterano rojiblanco a una de las eliminatorias más importantes de su todavía corta carrera.