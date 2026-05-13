Cruz Azul y Chivas se enfrentan en la ida de las semifinales, en un partido muy esperado por ambas aficiones.

Chivas logró instalarse en las semifinales del Clausura 2026 después de eliminar a Tigres en un intenso partido disputado en el Estadio Akron, resultado que disparó al máximo la ilusión tanto de la afición como del propio plantel rojiblanco. Ahora, el siguiente obstáculo será Cruz Azul, en una serie que también representa una enorme oportunidad de revancha para Gabriel Milito.

Desde su llegada al futbol mexicano, el estratega argentino todavía no ha podido derrotar a La Máquina, equipo que incluso eliminó al Guadalajara en la pasada Liguilla. Ahora, Chivas buscará dar un golpe de autoridad pese a todas las complicaciones que enfrenta el plantel, intentando sacar un resultado positivo en la capital del país para llegar con ventaja al Estadio Jalisco.

Cruz Azul y Chivas se enfrentan esta noche.

Y es que el Guadalajara tendrá que afrontar esta semifinal con seis bajas importantes. Los cinco futbolistas convocados por la Selección Mexicana para la concentración rumbo al Mundial 2026 no estarán disponibles: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González. Además, también seguirá fuera Daniel Aguirre, quien continúa recuperándose de su lesión y que, en el escenario más optimista, podría volver hasta una hipotética final.

¿Cruz Azul vs Chivas va por TV Abierta?

Sí, el partido de ida entre Cruz Azul y Chivas podrá verse completamente por TV Abierta y habrá opciones para todos los gustos. Por un lado, el encuentro será transmitido por Televisa a través de Canal 5, además de estar disponible también mediante TUDN y Vix Premium.

Sin embargo, esa no será la única alternativa para seguir el partido, ya que TV Azteca también tendrá la transmisión del encuentro, muy probablemente con la popular narración de Christian Martinoli y Luis García, dupla que suele ser una de las favoritas entre los aficionados mexicanos.

¿A qué hora es el Cruz Azul vs Chivas en la ida de las semifinales?

Aunque en algunas plataformas como Vix el partido aparece programado desde las 7:00 de la noche, ese horario corresponde únicamente al inicio de la transmisión previa. El horario oficial para que ruede el balón entre Cruz Azul y Chivas será a las 8:00 pm del Centro de México.