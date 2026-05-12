Conoce los detalles para ver EN VIVO y EN DIRECTO la ida de la Semifinal de la Liguilla entre Chivas y Cruz Azul.

Chivas volverá a tener acción esta semana cuando enfrente a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. Por esta razón repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el primer encuentro de la llave.

El último sábado el Guadalajara logró quedarse con una épica clasificación luego de haber superado a Tigres por 2-0 en el Estadio Akron. Santiago Sandoval fue héroe y figura con un doblete para alcanzar el objetivo.

En Semifinales Chivas enfrentará a un Cruz Azul que viene de superar a Atlas por 4-2 en el global tras haberse impuesto en la ida por 3-2 y en la vuelta por 1-0. La buena noticia es que el Rebaño Sagrado mantiene la ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida entre Chivas y Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 se llevará adelante mañana miércoles 13 de mayo en el Estadio Azteca. El partido está pactado para jugarse a las 20:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Cruz Azul vs. Chivas por la ida de la Semifinal del Clausura 2026?

El partido entre Cruz Azul y Chivas se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 7 de Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y VIX. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda dentro y fuera de la cancha del Estadio Azteca.