Chivas enfrentará a Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. Conoce los horarios y días de todos los cruces de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Finalmente en el Estadio Akron Chivas realizó un nuevo milagro en sus 120 años de historia tras remontar la serie ante Tigres tras imponerse por 2-0. Tras definirse los cuatro clasificados a la Semifinal repasamos los horarios confirmados del choque entre el Guadalajara y Cruz Azul.

A pesar de las cinco bajas por la Selección Mexicana y una por lesión, el equipo de Gabriel Milito se impuso desde su juego colectivo para llevarse por delante a los dirigidos por Guido Pizarro. Santiago Sandoval fue la figura con su doblete para que el conjunto rojiblanco avance de la mejor manera a la siguiente ronda de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano.

Cruz Azul será el rival de Chivas en la Semifinal de la Liguilla luego de haber ganado su serie ante Atlas por 4-2 en el marcador global. La buena noticia en esta instancia es que el Rebaño Sagrado mantiene su ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones y avanzará a la definición del campeonato si empata.

Chivas derrotó a Tigres en los Cuartos de Final de la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

Cruz Azul vs. Chivas: Fecha, horario y transmisión de la ida de Cuartos de Final de la Liguilla

La ida entre Cruz Azul y Chivas se llevará adelante el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte. El partido está pactado para llevarse a las 20:00 del Centro de México y será transmitido por TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.

Chivas vs. Cruz Azul: Fecha, horario y transmisión de la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla

La vuelta entre Chivas y Cruz Azul se realizará el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco a las 19:00 del Centro de México. El segundo partido de la llave en México se podrá ver solamente por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.

Liga MX: Días y horarios de las Semifinales del Clausura 2026

Pumas vs. Pachuca

IDA: Jueves 14 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo.

Jueves 14 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. VUELTA: Domingo 10 de mayo a las 19:15 horas Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs. Cruz Azul