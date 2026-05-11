El Rebaño se medirá a la Máquina en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX. Justo el rival que lo eliminó en el último certamen.

Las Chivas de Guadalajara vienen de firmar una remontada memorable contra Tigres UANL por los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado hizo lo que tenía que hacer y tuvo al joven Santiago Sandoval como el gran héroe de la noche, para que el cuadro tapatío pueda seguir en la Liguilla después de ser uno de los protagonistas del certamen.

Cruz Azul será el rival en semifinales

Se terminaron los duelos correspondientes a Cuartos de Final y Chivas ya conoce a su próximo rival en las semifinales: Cruz Azul será su próxima prueba, justo el rival que eliminó al Rebaño en el último certamen, tras el penal fallado por Chicharito Hernández. El primer encuentro se jugaría en el Estadio Cuauhtémoc, donde la Máquina juega como local, mientras que el Guadalajara cerrará como local en el Estadio Jalisco, con días y horas por confirmar. En las otras llaves, Pachuca eliminó al Toluca y América no pudo contra Pumas tras fallar un agónico penal.

Chivas tendrá su revancha ante Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026 (Imago7)

Chivas terminó invicto en el Estadio Akron

La mala noticia de cara a semifinales es que el Guadalajara deberá entregar el control del Estadio Akron para la próxima Copa del Mundo, por lo que ante Cruz Azul y en una hipotética final, será local en el Estadio Jalisco. Sin embargo, los números son contundentes acerca de la campaña rojiblanca en su propia casa, con 14 partidos sin conocer la derrota, producto de 11 triunfos y tres empates. El Rebaño no pierde como local desde el 20 de septiembre de 2025, cuando cayó ante Toluca.

Habrá Clásico Nacional en la Final del Sub-21

Así como el primer equipo sueña con llegar hasta la gran Final, la categoría Sub-21 de Chivas cumplió al eliminar al Atlas y a Juárez, este último tras igualar los dos encuentros sin goles. Ahora, el rival del Rebaño para definir al campeón será nada menos que el América, por lo que se esperan dos duelos vibrantes para definir quién se queda con el título.

Alan Pulido estuvo en el Akron vs. Tigres

Luego de llegar a un acuerdo para la rescición de su contrato, el delantero Alan Pulido reapareció en el Estadio Akron para ver el duelo de vuelta entre Chivas y Tigres UANL, dos de los equipos con los que dejó su huella en la Liga MX. A los 35 años, no hay indicios sobre el futuro del atacante, quien decepcionó en su regreso al Rebaño Sagrado.