Chivas logró una importante victoria ante Tigres para lograr la clasificación a Semifinales de la Liguilla. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, así se rindió la prensa especializada al Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

Las Chivas de Gabriel Milito se quedaron con la victoria ante Tigres y clasificó a la Semifinal de la Liguilla. Tras lo sucedido en el Estadio Akron toda la prensa especializada del balompié nacional felicitaron y festejaron la épica victoria del Guadalajara ante el conjunto de Guido Pizarro.

No hay una persona en el futbol mexicano que no le entra en la cabeza la manera en la que el Rebaño Sagrado se lo llevó por delante a un equipo regio que no fue ni un reflejo de lo que demostró en la ida.

Tras el partido toda la prensa del futbol nacional se rindió en redes sociales ante las Chivas de Gabriel Milito. “Lo de Chivas, espectacular… Merece usted un monumento, señor Milito…”, expresó David Faitelson. Por su parte Álvaro Morales escribió en X: “Churrito rojiblanco. Churrito, Churrito…”.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.

Así reaccionó la prensa a la victoria de Chivas