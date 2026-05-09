Tigres no pudo contra Chivas a pesar de tener una ventaja de dos goles y quedó eliminado de la Liguilla. Tras la victoria, Guido Pizarro afirmó que el Guadalajara fue justo ganador.

En el Estadio Akron el Guadalajara se quedó con una victoria única y épica debido a que ante el poderoso Tigres se impuso y clasificó a las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan Guido Pizarro le confirmó a la afición del Guadalajara que fueron los ganadores.

Tan bueno fue el trabajo de los auriazules en Nuevo León que pocos imaginaban que podía darse esta impresionante remontada. Santiago Sandoval fue clave con un doblete para que un equipo que se llevó por delante a los regios en 90 minutos.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, a Guido Pizarro solo le quedó aceptar que fueron superados por un rival que hizo todo bien. “Fue un partido donde el equipo rival hizo mejor las cosas, tuvimos lapsos donde pudimos imponernos, pero no pudimos hacerlo, el rival fue justo ganador”, expresó el entrenador argentino. Sin dudas un mensaje que hará inflar el pecho a todo Chivas porque se ganó sin polémicas ante un rival que cuenta con una plantilla millonaria.

Guido Pizarro admitió que Chivas fue superior. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.

La palabra de Guido Pizarro