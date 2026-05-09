Pese al doblete que consiguió el canterano del Guadalajara, la afición enalteció a otro futbolista tras la victoria frente a los felinos.

Chivas logró sellar la remontada en los Cuartos de Final del Clausura 2026 sobre los Tigres contra todo pronóstico, en donde el héroe de la noche fue el juvenil Santiago Sandoval que se destapó con un doblete que catapultó al Rebaño hasta las Semifinales.

Sin embargo, el rendimiento de todo el plantel fue espectacular pese a las ausencias por los llamados a Selección Mexicana, por lo que la afición destacó el rendimiento de varios jugadores e inclusive, del entrenador Gabriel Milito.

Aunque, el futbolista que más atrajo los reflectores en el duelo frente a los felinos fue Omar Govea, quien se destapó con una noche espectacular con mucho desgaste físico, una asistencia e inclusive, protagonizando conatos de bronca con Juan Pablo Vigón.

Es por eso que en redes sociales, muchos aficionados del chiverío consideraron que el mediocampista fue el jugador clave para conseguir el pase a la antesala de la Final, lanzándole muchos halagos.

¿Quién sería el rival de Chivas en Semifinales?

El Guadalajara está a la espera de los resultados del domingo para saber cuál será su próximo adversario, en donde las opciones solamente son América y Cruz Azul.

Para que el Rebaño se enfrente a las Águilas es necesario que los de Coapa logren derrotar a los Pumas, en donde si los universitarios logran avanzar, el rival del chiverío será La Máquina.