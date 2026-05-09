El duelo entre Guadalajara y los felinos fue tan estrepitoso que una polémica pasó por alto una polémica hasta en la transmisión.

El partido entre Chivas y Tigres por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 estuvo lleno de emociones y polémicas, en donde algunas pasaron de largo por el silbante Marco Ortiz Nava y el VAR, en donde el perjudicado, nuevamente, fue el Rebaño Sagrado.

Independientemente de la jugada en la que se anuló un gol a Ricardo Marín por un supuesto fuera de juego, en el primer tiempo del compromiso en el Estadio Akron se suscitó otra jugada en la que Ángel Sepúlveda reclamó, pero el silbante prefirió dejar pasar.

En el minuto 35 de juego, el Cuate mandó un centro al corazón del área, en donde Santiago Sandoval intentó rematar, pero lo hizo de forma muy defectuosa; sin embargo, la redonda pasó de largo y fue desviada por la mano de Jesús Angulo.

Aunque en la transmisión oficial de Amazon Prime no e percataron de la jugada, solo mencionaron que Sepúlveda comenzó a reclamar una mano en el área, la misma pasó de largo pese a la clara infracción dentro del área felina.