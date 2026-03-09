Se dio a conocer que Marco Antonio “Gato” Ortiz habría recibió amenazas de muerte tras su trabajo en el Clásico Tapatío, donde el Club Deportivo Guadalajara se impuso 1-2 a los Rojinegros del Atlas.

Según Claro Sports, el silbante solicitó ser trasladado a otro hotel bajo resguardo luego de la amenaza que recibió por parte de un aficionado del conjunto de los “Zorros”.

Derivado a este situación, Francico Chacón hizo un fuerte llamado a la Liga MX, afirmando que se debe de implementar más seguridad para los árbitros, sobre todo en este tipo de encuentros como el Clásico Tapatío.

“Se debe de implementar más seguridad para los árbitros, sobre todo en partidos de alto riesgo, pues desafortunadamente existen mucha gente que no termina de comprender que el fútbol es solo un juego”, escirbió en su cuenta de X.

Asimismo, el analista de TV Azteca envió un abrazo solidario para Marco Antonio “Gato” Ortiz, esperando que se encuentre bien y que todo haya quedado en una mala experiencia.

Comisión de Arbitraje sale en defensa del “Gato” Ortiz

Con información de David Medrano, la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana (FMF) analiza con presentar una denuncia penal tras la amenaza de muerte que recibió Marco Antonio “Gato” Ortiz luego del Clásico Tapatío.