La rivalidad del Clásico Tapatío vivió momentos lamentables fuera de la cancha, donde aficionados de Atlas y Club Deportivo Guadalajara protagonizaron al menos tres peleas. Durante los incidentes también se reportaron agresiones contra mujeres, lo que generó indignación.

Un usuario relató en X lo que calificó como “la peor experiencia en el Estadio Jalisco”, luego de asegurar que una pareja de amigos que apoyaba al Rebaño Sagrado fue agredida a las afueras del inmueble tras el compromiso.

“Comparto la peor y violenta experiencia que hemos pasado en el Estadio Jalisco hoy en el Clásico Tapatío. Fuimos dos parejas (nosotros Atlas y nuestros amigos Chivas) en zona Poniente Central. Intentamos salir unos minutos antes de finalizar el partido, pero fuimos…”, contó el seguidor.

Asimismo, se reportó otro incidente en el que un hombre y una mujer aficionados del Club Deportivo Guadalajara resultaron heridos después de que presuntamente fueran alcanzados por botellas de vidrio lanzadas por seguidores de los “Zorros”.

Otro altercado se registró en el Macrobús, específicamente en la estación Monumental, donde seguidores de ambos equipos protagonizaron una pelea, y hasta ahora ni la Liga MX ni los clubes han emitido algún posicionamiento sobre lo ocurrido.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas tras la victoria ante Atlas en el Clásico Tapatío?

El siguiente cotejo del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 será frente a Santos Laguna, dentro de la Fecha 11, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.

.