Chivas viene de lograr una importante victoria en el Estadio Jalisco luego de haber superado por 2-1 a Atlas. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue la importante charla que mantuvieron Armando González con Gabriel Milito y Ángel Sepúlveda en el banco de suplentes tras no patear el segundo penal en el Clásico Tapatío.

El Rebaño Sagrado necesitaba recuperarse de la mejor manera luego de haber perdido ante Toluca y Cruz Azul. El duelo ante los rojinegros fue la mejor manera para volver a encarrilar de la mejor manera para volver a estar al acecho por los dos lugares más alto de la tabla general de posiciones.

Uno de los jugadores que no para de marcar la diferencia en cada uno de los partidos con el Guadalajara es Armando González. Ayer anotó el empate parcial ante Atlas, falló un penal que pudo haber significado el 2-1 y Ángel Sepúlveda lo reemplazó cuando se sancionó la segunda pena máxima tras convencerlo de ejecutar el tiro.

Armando González no pateó el segundo penal en Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

Lo que la transmisión del partido no mostró fue la charla que la Hormiga mantuvo con el Cuate y Milito en el banco de suplentes. El técnico ni bien lo suplanta, lo abrazó y le habló en lo que pareció ser una charla para motivar por dejar a su compañero encargarse del tiro. Por otro lado, con el Sepu parece escuchar una explicación de por qué erró el tiro o cómo debía haberlo pateado. Sin dudas, dos conversaciones en las que Armando estaba molesto, pero siendo receptivo por dos experimentadas personas que lo entienden y que quieren lo mejor para él.

Gabriel Milito habló del penal que no pateó Armando González

En conferencia de prensa, Gabriel Milito habló por qué Ángel Sepúlveda reemplazó a Armando González en el penal. “Con la situación del penal, me hubiera gustado en ese momento darle la confianza a Hormiga porque tira bien los penales. Hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu; Sepu es especialista y se tuvo más confianza”, comentó. Y agregó: “Tenemos la flexibilidad para el ejecutante. Hormiga demostró un gran compañerismo, no ser egoísta y salió el penal a Sepu que se sentía con mucha confianza”.