La victoria de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026 dejó varias historias destacadas más allá del marcador. El Rebaño se impuso 2-1 en el Estadio Jalisco en un duelo intenso y cargado de polémicas, que incluyó dos penales, declaraciones cruzadas entre los entrenadores y actuaciones decisivas de sus delanteros. Tras la remontada rojiblanca, tanto protagonistas dentro de la cancha como desde los banquillos dejaron frases y momentos que marcaron la jornada.

Gabriel Milito le respondió a Diego Cocca

El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, también respondió a las declaraciones previas de su colega sobre el calendario, luego que desde Atlas se insinuara que Chivas tenía ventaja deportiva por llegar más descansado al partido. El estratega restó importancia a ese argumento y aseguró que su equipo está preparado para adaptarse a cualquier escenario. “Transitamos esta nueva jornada de esta manera porque tocó el calendario así. Nos adaptamos y salimos a jugar en todos los campos o intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera”, explicó. Además, destacó la forma en que compitió su equipo y defendió la justicia del resultado: “Me gustó cómo compitió el Clásico y a partir de esa manera de competir y de jugar creo que alcanzamos un resultado merecido”.

Diego Cocca se quejó por los penales sancionados

En la vereda de enfrente, el entrenador de Atlas, Diego Cocca, sostuvo su postura respecto a la supuesta ventaja deportiva de Chivas por el calendario y también apuntó contra el arbitraje del Gato Ortíz. El técnico rojinegro cuestionó especialmente el primer penal señalado a favor del Rebaño y sugirió que el criterio del árbitro no fue consistente. “Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gaddy (Aguirre) cuando fue del otro lado”, señaló, aunque también destacó la actitud de sus jugadores y el compromiso mostrado durante el partido.

Ángel Sepúlveda fue el héroe del Clásico Tapatío

Uno de los protagonistas del triunfo fue el delantero Ángel Sepúlveda, quien fue titular en un esquema con doble nueve que sorprendió desde el inicio. El experimentado atacante fabricó el segundo penal del encuentro y luego se hizo cargo de la ejecución tras dialogar con la banca y con su compañero, Armando González, quien quería su revancha tras fallar el primero. Con una definición segura, el Cuate convirtió el gol que selló la remontada y firmó así su segundo tanto en el Clausura 2026, luego de haber marcado previamente ante Cruz Azul. ¡Para esto fue su fichaje!

Armando González, una de cal y una de arena

Otro nombre propio de la noche fue el de Armando González, quien volvió a aparecer en un Clásico Tapatío. La Hormiga anotó el gol del empate en un momento clave y reafirmó su fama de especialista en partidos grandes. Ya había firmado un hat-trick frente a Atlas en el último enfrentamiento entre ambos y también marcó en los recientes Clásicos Nacionales ante América. Esta vez, sin embargo, también vivió un momento agridulce: falló el primer penal del partido ante Camilo Vargas y aunque quería ejecutar el segundo para redimirse, finalmente el Cuate Sepúlveda recibió el visto bueno de la banca, según explicó Milito, porque llegaba con mayor confianza.