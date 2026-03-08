La victoria 2-1 de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío dejó una escena que llamó la atención los aficionados: el segundo penal a favor del Rebaño Sagrado. Tras el partido, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, aclaró qué ocurrió en el momento en que Armando González y Ángel Sepúlveda dialogaron para decidir quién ejecutaría desde los once pasos.

El técnico argentino explicó que la intención inicial era respaldar a la Hormiga, quien suele ser el designado para patear penales, pero también remarcó que dentro de la cancha los futbolistas tienen margen para resolver estas situaciones. “Con la situación del penal, me hubiera gustado en ese momento darle la confianza a Hormiga porque tira bien los penales. Hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu; Sepu es especialista y se tuvo más confianza”.

“Hay una parte en la que el entrenador debe dar confianza a los pateadores, pero hay situaciones que le pertenecen a los jugadores”, aseguró el estratega del Guadalajara. Milito también valoró el gesto de compañerismo que se vio entre ambos delanteros antes del cobro. “Tenemos la flexibilidad para el ejecutante. Hormiga demostró un gran compañerismo, no ser egoísta y salió el penal a Sepu que se sentía con mucha confianza”, añadió el entrenador, quien destacó la forma en que se resolvió la decisión dentro del campo.

La jugada tuvo como antecedente el primer penal del partido, que fue ejecutado por la Hormiga pero terminó siendo atajado por Camilo Vargas. Minutos después llegó una nueva oportunidad para Chivas y, aunque el canterano rojiblanco quería tomar nuevamente el balón, Sepúlveda se lo pidió. Las cámaras captaron el diálogo entre ambos y el abrazo previo al disparo.

Cuate Sepúlveda marcó su segundo gol en Chivas

Finalmente, Sepúlveda asumió la responsabilidad y no falló. El delantero ejecutó con seguridad para marcar el 2-1 definitivo en el Estadio Jalisco, sellando la remontada rojiblanca y cerrando una escena que, según explicó Milito, reflejó confianza, comunicación y compañerismo dentro del equipo. El Cuate, además, marcó su segundo gol con el Rebaño Sagrado, ya que anteriormente le había anotado a Cruz Azul.