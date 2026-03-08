Los Rojinegros del Atlas se han convertido en uno de los rivales preferidos de Armando González frente al arco, pues es el equipo al que más anotaciones le ha convertido a lo largo de su carrera.

En esta ocasión, elClub Deportivo Guadalajara volvió a imponerse en el Clásico Tapatío, luego de remontar el marcador para derrotar 2-1 a su vecino y sumar así su séptimo triunfo en el Torneo Clausura 2026.

El empate llegó gracias a la “Hormiga” González, quien probó suerte con un disparo de larga distancia que, tras un desvío en el camino, terminó en el fondo de la red al inicio del segundo tiempo del encuentro disputado en la cancha del Estadio Jalisco.

Con este tanto, el canterano del Rebaño Sagrado llegó a cuatro ante los “Zorros”, pues tres se los hizo el semestre pasado, así que los Rojinegros del Atlas son la principal víctima del artillero mexicano.

Cabe mencionar que antes de ese tanto, Mazatlán y Atlas compartían el registro como los equipos que más veces habían sufrido los goles de Armando González, con tres anotaciones cada uno.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

¿Cómo va Armando González en la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026?

Armando González se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleo del Torneo Clausura 2026 con seis tantos, solo por debajo de Joao Pedro, elemento del Atlético de San Luis, quien suma 9 dianas.

Cabe mencionar que la “Hormiga” González se ha convertido en uno de los elementos más importantes del Rebaño Sagrado. En lo que va de la campaña registra 639 minutos, divididos en nueve cotejos, todos ellos como titular.