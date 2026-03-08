Ayer por la noche Chivas logró una importante victoria ante Atlas por el Clausura 2026 por la jornada 10 de la Liga MX. Tras quedarse por segunda vez con el Clásico Tapatío, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y señaló que de momento mantiene como opción a Miguel Tapias en el equipo, mientras que se habla de la posibilidad de que salga en próximo mercado de pases.

Uno de los puntos altos del entrenador argentino en este torneo es que pudo repetir varios nombres en gran parte de su once titular. En la línea defensiva mantuvo a cuatro de los cinco nombres hasta la lesión de Luis Romo: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González.

Ante Atlas, Daniel Aguirre recibió su quinta amonestación, por lo que el próximo sábado cumplirá un partido de suspensión en Chivas vs. Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026. Por esta razón, Gabriel Milito no solo reveló que tiene varias opciones para reemplazar a Dani, sino que además nombró a Miguel Tapias como una de ellas mientras se habla que saldrá del equipo en el siguiente mercado de pases.

Gabriel Milito habló de Miguel Tapias como alternativa para Chivas vs. Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

“Tenemos que resolver la situación de Daniel Aguirre de cara al siguiente partido. Tenemos un plantel muy parejo, donde todos están preparados para jugar. Los que inician o los que entran de cambio están en buen momento; el plantel de Chivas tiene alternativas como para que no se altere el rendimiento del equipo. Estoy contento con el equipo que tenemos, con la mentalidad y con las ganas de que las cosas salgan bien”, comentó.

Y agregó: “Ya pensaremos las alternativas como hemos hecho en el caso de Luis que vimos que Diego Campillo lo podía hacer en esa posición. Ahora no tenemos a Dani, pero sí tenemos al Tiba Sepúlveda que está entrenando muy bien y puede ser una opción Miguel Gómez que lo ha hecho lo puede hacer por afuera, pero también lo ha hecho como un stopper y lo hace lo ha hecho muy bien, puede jugar Micky Tapias por izquierda y Castillo pasar a la derecha. Digamos que el plantel tiene alternativas, variantes como para que no se produzca o que no se altere el rendimiento del equipo”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna por el Clausura 2026?

Como se sabe, Chivas enfrentará el próximo sábado a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El partido está pactado para comenzar a las 17:00 del Centro de México y podrá verse en Amazon Prime en el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos y Canadá por Telemundo.