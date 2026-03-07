El nombre de Marcel Ruiz suele aparecer cada vez que se habla de refuerzos para el Club Deportivo Guadalajara, pero su salida de Toluca luce más que complicada. Ante ese panorama, algunos aficionados rojiblancos comenzaron a señalar una alternativa interesante en redes sociales: Denzell García. A partir de una publicación de la cuenta Statiskicks sobre los mediocampistas mejor evaluados del Clausura 2026, la cuenta Chivahermanos 1906 planteó la idea de que el futbolista de Juárez podría ser un objetivo más realista para el equipo que dirige Gabriel Milito.

El ranking ubica a García en el quinto lugar entre los centrocampistas mejor evaluados del torneo, con una calificación de 6.99, solo por detrás de nombres consolidados en la Liga MX como el mencionado Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Pedro Vite. Esa presencia en la lista llamó la atención de los aficionados rojiblancos, especialmente porque se trata de un futbolista joven, mexicano y con continuidad como titular en su equipo.

Denzell García es un habitual titular en Juárez (Imago7)

Con apenas 22 años, el mediocampista sinaloense se ha consolidado como una pieza importante en Juárez. En la temporada reciente suma casi 2.800 minutos en Liga MX, todos como titular, lo que refleja la confianza que tiene en el cuerpo técnico fronterizo en él.. Formado en las fuerzas básicas del club -tras un paso por Cruz Azul en categorías juveniles-, García ha crecido hasta convertirse en uno de los jugadores más regulares del equipo.

¿Cómo juega Denzell García?

Desde lo futbolístico, su perfil encaja con lo que suelen buscar los equipos de Milito en la mitad de la cancha. Es un mediocampista de gran despliegue defensivo, con altos registros de recuperaciones y una destacada capacidad para recuperar el balón tras pérdida mediante contrapresión. En los reportes estadísticos también aparece bien posicionado en volumen de recuperaciones por partido, lo que lo define como un volante de trabajo, dinámico y con recorrido para cubrir amplios sectores del campo.

Su mapa de calor también refleja ese rol: García participa tanto en la zona central como en los carriles interiores, colaborando en la salida de balón y en la presión tras pérdida. Por características, se trata de un mediocampista más orientado al equilibrio que a la generación ofensiva, un perfil que podría complementar bien a los jugadores creativos del Guadalajara. Por ahora no hay indicios de negociaciones, pero entre los aficionados ya comenzó a instalarse el debate: si Marcel Ruiz es imposible, ¿podría Denzell García ser el mediocampista que encaje en las Chivas de Milito?