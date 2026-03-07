Chivas enfrenta este sábado al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los duelos con mayor rivalidad histórica dentro del futbol mexicano. Para este encuentro el Guadalajara llegaba como favorito con la intención de volver a la senda del triunfo después de los resultados adversos frente a Cruz Azul y Toluca. Sin embargo, el inicio de la jornada para el Rebaño Sagrado no fue el esperado, ya que los rojiblancos comenzaron el día con el pie izquierdo y ya registraron su primer descalabro ante los Zorros.

Chivas y Atlas iniciaron el día con partidos de sus Fuerzas Básicas.

El primer enfrentamiento del día se disputó en la categoría Sub-21 y dejó un resultado negativo para Chivas. A pesar de que el conjunto rojiblanco se puso al frente 0-1 en las instalaciones del Atlas en Nextipac, el equipo no logró mantener la ventaja en el marcador. Los rojinegros reaccionaron en la segunda parte y terminaron dándole la vuelta al partido para quedarse con la victoria 2-1, un resultado doloroso para los visitantes.

La derrota tiene un peso especial dentro de las Fuerzas Básicas, ya que son precisamente los jóvenes quienes suelen vivir con mayor intensidad este tipo de rivalidades. Desde sus etapas formativas se les inculca que el Clásico Tapatío es un partido que no se debe perder. Aun así, una de las notas positivas para el Guadalajara fue el rendimiento del defensor Diego Rosales, quien marcó el gol del equipo y además ya había anotado previamente en la visita ante el Toluca Sub-21.

Ahora será responsabilidad del equipo Sub-19 y del primer equipo intentar revertir la situación durante la jornada de este sábado. Ambos conjuntos deberán saltar a la cancha con mayor motivación para enfrentar a los Zorros y buscar equilibrar el saldo del día. Mientras tanto, a los aficionados rojiblancos solo nos queda continuar apoyando al equipo y confiar en que al final de la jornada 10 serán ellos quienes tengan motivos para celebrar.

Las fuerzas básicas de Chivas iniciaron el día trolleando al Atlas, pero salió mal

El contexto del resultado también tiene un ingrediente extra, ya que horas antes las Fuerzas Básicas de Chivas habían iniciado el día con una burla hacia el Atlas en redes sociales. En el entorno rojiblanco es común bromear con que el conjunto rojinegro entrena en Nextipac, lugar donde también se disputan los partidos de categorías inferiores. Sin embargo, tras el marcador adverso, los aficionados del Atlas no tardaron en responder al trolleo, devolviendo las burlas en redes sociales mientras esperan lo que ocurra en el partido del primer equipo.