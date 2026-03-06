Chivas se mantiene como el club que más apuesta por el talento de fuerzas básicas, en donde poco a poco siguen surgiendo nuevos futbolistas juveniles que apuestan a ser los “refuerzos” del futuro para el equipo de Liga MX, en donde uno de los más destacados ha sido Sergio Aguayo.

Ante las salidas de Chicharito Hernández y Teun Wilke, aunado a la separación de Alan Pulido, el cuerpo técnico de Gabriel Milito decidió incorporar a otra joya de la cantera al primer equipo desde la fase de pretemporada, en donde el exdelantero del Pachuca llamó poderosamente la atención.

Sin embargo, el atacante ha desaparecido de las convocatorias de Pepe Meléndez con el Tapatío desde hace algunas semanas, ya que no estuvo disponible para los choques contra Correcaminos y Cancún.

La última ocasión en Sergio Aguayo apareció en la cancha fue en el duelo de la jornada 5 de la Liga de Expansión contra la Jaiba Brava, en donde arrancó como titular, anotó un gol y fue reemplazado al minuto 67, duelo que se disputó el 13 de febrero.

Tapatío, en silencio sobre situación de Sergio Aguayo

La institución rojiblanca no ha dado a conocer de forma oficial si existe algún tipo de lesión o sanción disciplinaria con el delantero de 23 años, aunque ha sorprendido que no sea tomado en cuenta por Pepe Meléndez pese a ser uno de los mejores artilleros que tiene la filial rojiblanca.

¿Sergio Aguayo tiene posibilidades de subir al primer equipo de Chivas?

Gabriel Milito lo sumó a los trabajos desde la pretemporada y en algunos lapsos de las prácticas durante el semestre, por lo que se espera que pueda subir al primer equipo, principalmente durante la Liguilla, ya que Armando González podría marcharse a la Selección Mexicana para encarar la Copa del Mundo.