Chivas está viviendo el momento más complicado en todo el Clausura 2026 debido a que viene de dos derrotas en fila; sin embargo, el ánimo no ha mermado en el interior del Rebaño, en donde existe confianza en el trabajo que se está realizando bajo la tutela de Gabriel Milito.

Durante la conferencia de prensa de media semana, Efraín Álvarez sorprendió por asegurar que el Guadalajara partía como favorito para el Clásico Tapatío contra Atlas, palabras que fueron del total agrado del exjugador rojiblanco, Francisco Palencia.

El Gatillero está convencido de que el cuerpo técnico del argentino ha revolucionado a la institución, por lo que ahora juegan y se comportan como un equipo grande, tal y como debería suceder siempre en la escuadra tapatía.

“Están convencidos de que Chivas es un equipo grande y que la exigencia es mayor. Que vayan a ganar todos los partidos y que vayan a jugar como juegan en todas las canchas, van a buscar los partidos. A veces les puede salir o a veces no les puede salir.

“Eso es lo que me gusta de este equipo, es muy ofensivo. Si son favoritos es porque se lo creen, porque con hechos han demostrado que van a ir por todos los partidos sea como sea.

“Creo que el Club Deportivo Guadalajara debe de sentirse favorito en la Liga, por los jugadores y el técnico que tiene. Esa exigencia me gusta, me gusta que estos jugadores lo digan abiertamente porque así debe de ser un equipo grande“, declaró en Fox Deportes.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.