Los dos recientes descalabros sufridos por Chivas en el Clausura 2026 en manos del Cruz Azul y el Toluca han ocasionado que muchos especialistas e inclusive aficionados comiencen a dudar del poderío del Rebaño Sagrado, por lo que han comenzado a surgir críticas en contra del entrenador Gabriel Milito.

Sin embargo, el exjugador del Guadalajara y hoy analista de TV Azteca, Luis García, analizó la forma en que los rojiblancos encararon los compromisos que terminaron en derrotas frente a los celestes y escarlatas, asegurando que el proyecto del argentino sigue avanzando con pasos firmes.

El Doctor aseguró que por la forma en que por lapsos el chiverío dominó a sus adversarios, la credibilidad en Gabriel Milito se ha fortalecido independientemente de los resultados.

“Yo creo que lo que hizo contra Cruz Azul y algunos minutos contra Toluca fortalecen de manera medular y sensible el proyecto de este tipo.

“Nuevamente estamos ante un proyecto incipiente, nuevo, en donde esta depuración este hombre sí la hizo en un momento importante, pero como condicionó a Toluca y a Cruz Azul. ¿Esto no fortalece el proyecto de Milito? Lejos“, declaró el exjugador en Los Protagonistas.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.