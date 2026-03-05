Chivas no solamente tiene una mística que enamora a los mexicanos, sino que hasta los extranjeros que tienen la oportunidad de vivir la grandeza del Rebaño suelen engancharse con los colores rojiblancos y de todo lo que conlleva.

Una de esas personas que han quedado flechadas por la grandeza del Guadalajara y la afición mexicana es Fani Stipkovic, esposa de Fernando Hierro, quien en múltiples ocasiones expresó sus sentimientos por la institución tapatía y la cultura mexicana.

Sin embargo, con el regreso del exjugador español a tierras tapatías para el duelo de leyendas del Real Madrid y Barcelona, la periodista croata no ocultó su alegría de regresar al Estadio Akron después de que se fueran del país en el verano del 2024.

“Hay estadios… y hay lugares que se quedan contigo para siempre. El Estadio Akron es uno de ellos para mí. Aquí he vivido tantos partidos y emociones que volver siempre se siente especial… Aún más para la Copa de Leyendas entre Real Madrid y FC Barcelona”, escribió en su cuenta de Instagram.

México, un lugar especial para Fernando Hierro y Fani Stipkovic

Independientemente del cariño que recibieron por parte de la afición de Chivas durante el lapso en el que el exjugador del Real Madrid fue el Director Deportivo del Rebaño, a nivel personal, México se convirtió en un lugar importante para el español y la croata, ya que aquí se casaron e inclusive, tuvieron a su hijo, quien cuenta con nacionalidad mexicana.