Las derrotas contra Cruz Azul y Toluca parecen haber mostrado un techo para unas Chivas que ilusionan a la afición, pero es claro que para el Clausura 2026 se va a quedar corto porque le falta más rodaje y perderá jugadores por el insólito plan de la Selección Mexicana. Por este contexto da la sensación que en la segunda mitad del año podría romperse más de ocho años de sequías de títulos. ¿Pero qué debe hacer Amaury Vergara si no se logra la 13? ¿Hasta dónde vale la pena mantener este proyecto que encabezan Javier Mier, Alejandro Mazo y Gabriel Milito si no se corona con un título?

La realidad es que la llegada del técnico argentino fue el remedio que necesitaba Amaury desde la salida de Matías Almeyda. Disciplina, conceptos claros para las limitaciones que hay en la plantilla, coraje y un estilo de juego en el que los jugadores dejaran el corazón por la playera más grande de México. En el Apertura 2025 no se pudo avanzar más allá de los Cuartos de Final por un penal errado por Javier Hernández, mientras que en el Clausura 2026 nos tuvo, de momento, como líderes hasta la jornada 8.

Lo sucedido en el Nemesio Diez nos tiene que dejar la tranquilidad de que Chivas jugó mal 20 minutos, pero que vendió cara la derrota ante el bicampeón de la Liga MX. Se compitió, a Armando González le anularon dos goles, Antonio Mohamed pedía la hora en el primer tiempo porque el descuento estaba al caer y Luis García fue figura la segunda parte con sus atajados.

Gabriel Milito logró que Chivas alcance la clasificación directa a la Liguilla tras un año sin participación. (Foto: IMAGO7)

A pesar de la derrota ante Toluca en diferentes mesas de debates lo que se escucha es que este es el camino que debe mantener el Guadalajara si no se logra la 13 en el Clausura 2026 porque hay un proyecto serio que lo llevan adelante personas idóneas. Sin embargo, la gran pregunta que va a surgir entre los chivahermanos en la segunda parte del año es si se mantienen el mismo rumbo a pesar de que se alcancen los mismos resultados.

La realidad es que Chivas volvió a ser protagonista en la Liga MX porque el equipo de Gabriel Milito tiene claro a lo que puede y debe jugar. A su vez, Milito se acopla a lo que quiere la institución: potenciar y consolidar jugadores que son formados en Verde Valle. Es más, un claro caso de éxito en esta manera de trabajar en México fue Guillermo Almada en Pachuca. El uruguayo, siendo extranjero, se coronó en el Apertura 2022 con cinco mexicanos como titulares, mientras que Ignacio Ambriz con su Toluca subcampeón tenía tres. Y un detalle no menor es que el actual técnico del Real Oviedo se caracterizaba por tener la iniciativa.

Amaury Vergara encontró en Gabriel Milito el técnico ideal para sus Chivas. (Foto: IMAGO7)

Amaury Vergara encontró en el argentino la solución a sus problemas debido a que es eficiente con los limitados recursos que tiene, le saca agua a las piedras, y con el poco dinero que se invierte. Es claro que de repetirse los mismos resultados el dueño de Chivas debe dar la cara ante la prensa para respaldar a Milito, no con una foto en el entrenamiento, para explicar por qué este es el rumbo correcto y, como todo hombre ante la vida, lo debe hacer con acciones: sin desarmar el plantel para recuperar lo invertido y sacar la chequera para traer tres o cuatro refuerzos de calidad.

Paciencia, la clave para que Gabriel Milito tenga éxito en Chivas

Una de las palabras que se escucha en los pasillos de Chivas es paciencia para que el proyecto de Gabriel Milito termine de tener éxito. Y no es para menos que se oiga debido a que en el pasado estuvo presente para que el Guadalajara de Matías Almeyda tenga años dorados. ¿O nos olvidamos que al Pelado lo respaldaron en el primer torneo sin clasificar a la Liguilla, que siguió al frente a pesar de que en los dos siguientes fue eliminado en Cuartos de Final ante América y que después aparecieron los campeonatos?

Gabriel Milito en el Apertura 2025 sintió lo que es la presión de más de 40 millones de chivahermanos cuando los resultados no se daban ante rivales como Santos Laguna, FC Juárez, León y Tijuana. Sin embargo, el respaldo y la confianza de que el camino es el correcto fueron importantes porque tras las victorias ante América sumó 24 puntos de 33 posibles en la fase regular. Las formas no solo respaldan para tener paciencia, sino que también las estadísticas.