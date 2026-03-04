Chivas se alista para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío por la jornada 10 del Clausura 2026. De cara al siguiente partido, José Castillo advirtió al Guadalajara que no debe confiarse de hoy el equipo de Diego Cocca no tenga un centro delantero natural tras la salida de Uros Djurdjevic.

La semana el Guadalajara no llevó adelante su mejor partido porque en 20 minutos ya perdía por 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. A pesar de haber reaccionado con el ingreso de Brian Gutiérrez, el conjunto rojiblanco no pudo terminar de romper el cero en la portería de Luis García.

Chivas no solo dio vuelta de página, sino que además ya se enfocó en el partido ante Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026. En medio de este contexto, José Castillo advirtió que no deben confiarse con que los rojinegros se hayan debilitado en la zona de ataque a pesar de que hayan perdido a Uros Djurdjevic.

José Castillo advirtió a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Definitivamente no. Más endeble la zona delantera no. Por supuesto que era un jugador que pesaba un jugador de experiencia, que me parece que en algún momento fue campeón de goleo. Por supuesto que pierden mucho al perderlo porque es un gran jugador, pero creo que determinarán y descifrarán la manera en la que podrán de cierta forma solventar su ausencia”, analizó.

Y agregó:“Obviamente la misma motivación de jugar un clásico evidentemente hace que muchas de esas cosas al final no terminan por pensar porque te digo mueve tantas cosas en un clásico que al final creo que estarán en sus posibilidades este como te digo tratar un poco de suplir esa ausencia”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco. El partido por la jornada 10 del Clausura 2026 está pactado para llevarse adelante a las 19:00 del Centro de México.