Chivas no tendrá actividad a media semana dentro de la Liga MX, por lo que su próximo compromiso se disputará hasta el fin de semana cuando visite en la cancha del Estadio Jalisco al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

Sin embargo, a falta de varios días para que comience a rodar la redonda, la Liga MX ya filtró un importante detalle que causará polémica de cara al choque entre los dos clubes de Jalisco correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026.

Y es que en el portal oficial de la Liga MX se confirmó que el Guadalajara no jugará con su tradicional uniforme rojiblanco, ni tampoco utilizará su uniforme de visitante, sino que harán uso de su tercera indumentaria en color azul.

Hay que recordar que este uniforme ya lo emplearon en el duelo contra el Atlético de San Luis en calidad de visitante, en donde los colores dividieron opiniones entre los aficionados del Rebaño Sagrado.

¿Por qué Chivas no podrá usar su uniforme rojiblanco?

Una de las reglas que impera en el futbol mundial es que está prohibido que los dos equipos tengan un uniforme con colores similares, por lo que la presencia del rojo en las indumentarias de Chivas y Atlas provocaría que el Rebaño tenga que cambiar de jersey.

Chivas derrotó 3-2 al San Luis en el debut de su jersey alternativo (IMAGO 7)

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.