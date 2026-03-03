Armando González se está convirtiendo no solamente en el goleador de Chivas, sino que se está ganando el cariño de la afición, lo que podría convertirlo en un ídolo en el futuro; sin embargo, el juvenil delantero se sigue acostumbrando a las muestras de cariño de la gente.

La Hormiga se ha caracterizado por tener una carrera alejada de los escándalos y enfocada al cien por ciento en su porvenir como futbolista; sin embargo, le tocó vivir una situación peculiar con una aficionada mientras repartía autógrafos.

Martín Juárez, quien es un artista que suele realizar algunas pinturas en jerseys de futbolistas y que recientemente compartió cómo quedó la que le realizó a la Hormiga, le realizó una dinámica de preguntas rápidas para redes sociales, en donde el delantero rojiblanco contó una experiencia peculiar que tuvo con una aficionada.

Al ser cuestionado sobre su momento más random con un fan, el delantero del Guadalajara contó de una aficionada que le dio un beso: “Estaba firmando y una chava me dio un beso. No alcancé a ver bien”, recordó entre risas el goleador rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.