Chivas defiende esta tarde su liderato en el Clausura 2026 cuando visite a Toluca por la jornada 8 en el Estadio Nemesio Diez. El Guadalajara viene de caer por la mínima diferencia ante Cruz Azul por 2-1, mientras que los Diablos Rojos viene de golear por 3-0 a Necaxa.