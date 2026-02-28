Chivas defiende esta tarde su liderato en el Clausura 2026 cuando visite a Toluca por la jornada 8 en el Estadio Nemesio Diez. El Guadalajara viene de caer por la mínima diferencia ante Cruz Azul por 2-1, mientras que los Diablos Rojos viene de golear por 3-0 a Necaxa.
Liga MX
Toluca vs. Chivas: EN VIVO y EN DIRTCTO por la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX
Chivas visita a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todo lo que sucede en el Estadio Nemesio Diez.
Posible alineación de Chivas
Chivas formaría con: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.
Los convocados de Chivas enfrentar a Toluca
- Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.
- Defensas: Miguel Gómez, Richard Ledezma, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, José Castillo y Gilberto Sepúlveda.
- Mediocampistas: Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Santiago Sandoval, Yael Padilla, Hugo Camberos y Roberto Alvarado.
- Atacantes: Armando GOnzález, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.
BIENVENIDOS TOLUCA VS. CHIVAS
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Esta tarde defendemos el liderato de la tabla general de posiciones cuando enfrentemos a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026.
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
LEE TAMBIÉN
CLAUSURA 2026
CLAUSURA 2026
El fuerte operativo del Toluca vs. Chivas
CLAUSURA 2026
CLAUSURA 2026
Sigue EN VIVO Toluca vs. Chivas
SUB-21