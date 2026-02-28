Chivas visita este sábado a Toluca en un partido que promete muchas emociones, al enfrentarse dos de los mejores equipos de la Liga MX. El Rebaño visita el Estadio Nemesio Diez por la Jornada 8 del Clausura 2026, donde intentará recuperarse de la derrota frente a Cruz Azul para mantener el liderato y medirse nada menos que ante el bicampeón del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado viene de perder en su última presentación ante los Diablos Rojos, por 3-0 en el Apertura 2025 de la Liga MX y en el Estadio Akron. Esta vez, con un equipo más consolidado y una idea más trabajada, el equipo de Gabriel Milito buscará medir fuerzas y demostrar que puede competir contra cualquier rival.

Para fortuna de la afición, el partido entre los Diablos Rojos y el Rebaño Sagrado sí podrá verse en televisión abierta en México. El duelo de este sábado 21 de febrero será transmitido por Azteca 7 sin costo, además de estar disponible en Fox One, opción que requiere suscripción para seguir el encuentro.

¿A qué hora juegan Toluca y Chivas su partido de la Jornada 8 del Clausura 2026?

El partido entre Toluca y Chivas se jugará este sábado a las 17:00 pm del centro de México en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos. Se espera un gran ambiente al tratarse de dos de los equipos más en forma de toda la Liga MX.