El Club Deportivo Guadalajara visita este sábado 28 de febrero al Deportivo Toluca, en un duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega como único líder pese a su última derrota contra Cruz Azul, pero visitará una plaza muy complicada como lo es el Estadio Nemesio Diez, nada menos que ante el bicampeón del futbol mexicano.

El pasado semestre, las Chivas de Gabriel Milito no estuvieron a la altura frente al Toluca, que se llevó una goleada por 3-0 del Estadio Akron. Esta será una nueva oportunidad para medir fuerzas ante otro de los candidatos a pelear como el título, como lo es el cuadro dirigido por Antonio Mohamed.

Tras una semana en la que varios jugadores rojiblancos tuvieron participación con la Selección Mexicana, quedará ver qué decisión toma Gabriel Milito según el estado físico de cada uno de los que derrotaron a Islandia por 4-0.

Alineación de Chivas vs. Toluca

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación del Toluca vs. Chivas