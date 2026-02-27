Chivas se reporta listo para disputar uno de los duelos más difíciles del torneo y será cuando visiten al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en donde Gabriel Milito por fin contó con plantel completo gracias a la recuperación de Luis Romo.

El Tanque logró recuperarse y fue sumado a la convocatoria para el duelo contra los Diablos Rojos; sin embargo, el entrenador argentino decidió dejar fuera del listado a dos elementos por mera decisión táctica.

Y es que en la lista de 22 futbolistas con los que viajó el Guadalajara a la capital mexiquense no aparecen los nombres de Ángel Chávez, quien fue considerado en esta ocasión con el Tapatío y el nuevo refuerzo Jonathan Pérez, quien seguiría en proceso de adaptación futbolística.

Gabriel Milito cepillará a un jugador más antes del partido contra Toluca

Debido a que el timonel argentino decidió convocar a 22 futbolistas, por reglamento deberá mandar a un jugador más a las tribunas, ya que solo puede echar mano de 21, debido a que son 11 titulares y 10 opciones de cambio, por lo que se rumora que le daría más descanso a Luis Romo para permitirle ponerse a punto tras dejar atrás la lesión muscular.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar al Toluca

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Richard Ledezma

– Miguel Gómez

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Gilberto Sepúlveda

– Luis Romo

– Rubén González

– Bryan González

– Omar Govea

– Brian Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.