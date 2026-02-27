Chivas cayó este sábado ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en un duelo que desde la previa se perfilaba como el choque entre los dos mejores equipos del Clausura 2026. El resultado terminó favoreciendo a La Máquina, pero el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas: intensidad, propuesta ofensiva y ajustes tácticos constantes. Más allá del marcador, ambos entrenadores reconocieron que fue un partido de alto nivel competitivo.

Nicolás Larcamón busca sorprender a Gabriel Milito

Desde días antes del encuentro, Nicolás Larcamón ya había dedicado palabras de reconocimiento a Gabriel Milito, a quien conoce desde su etapa en el futbol argentino. Ahora, incluso después de que Cruz Azul se quedara con la victoria, el técnico celeste volvió a destacar públicamente el trabajo del estratega rojiblanco, esta vez en entrevista con TUDN, reiterando la admiración profesional que siente por su colega.

Larcamón no solo elogió al Guadalajara y a su entrenador, sino que también puso en valor al futbolista mexicano. Según explicó, parte del éxito de Milito radica en su capacidad para comprender el contexto del futbol nacional, identificar las características específicas de sus jugadores y construir un modelo de juego coherente con esas virtudes. Esa lectura estratégica, desde su óptica, ha sido clave para el rendimiento sostenido del Rebaño.

“Chivas es un muy buen ejemplo. Lo que está haciendo Milito define un poco lo que puedes lograr a partir de congeniar bien con el jugador mexicano, de explotarle sus virtudes y hacerlo jugar al futbol que al mexicano por perfil más le sienta”, declaró Larcamón para TUDN.

Sin embargo, más allá de los elogios, los números recientes favorecen al conjunto celeste. Aunque Milito logró imponerse a Larcamón en su etapa en Argentina, en México el Cruz Azul de su compatriota se ha convertido en un rival especialmente complejo. Contando la Liguilla pasada, se han enfrentado en cuatro ocasiones con saldo de tres triunfos para La Máquina y un empate, una tendencia que empieza a generar inquietud, sobre todo pensando en un eventual cruce de eliminación directa.

Cruz Azul es uno de los rivales que más probablemente encontrará Chivas en Liguilla

Todo indica que ambos equipos volverán a verse las caras en la Liguilla, ya que han sido de los conjuntos con mejor funcionamiento colectivo en lo que va del torneo. Si bien el calendario de Cruz Azul ha sido ligeramente más exigente, también ha mostrado solidez y regularidad. Por propuesta futbolística y por la cantidad de puntos acumulados hasta ahora, tanto Chivas como La Máquina lucen encaminados a la Fiesta Grande, donde un nuevo enfrentamiento parece no solo posible, sino altamente probable.