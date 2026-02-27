El exfutbolista argentino y hoy analista de TUDN, Damián Zamogilny, protagonizó una anécdota que rápidamente llamó la atención de los aficionados rojiblancos. En tono distendido, el Ruso contó que en su propia casa se llevó una sorpresa: su hijo decidió hacerse fanático del Club Deportivo Guadalajara.

“Mi hijo me salió de Chivas”, relató entre risas, dejando en claro que la elección no pasó inadvertida. Zamogilny explicó que intentó influir en la decisión: “Yo le decía que le fuera al Puebla…”, comentó en referencia al club donde vivió etapas importantes de su carrera. Sin embargo, la respuesta del niño fue contundente y terminó por desarmar cualquier intento de persuasión.

Zamogilny en un partido entre Chivas y Cruz Azul (Imago7)

Según contó el propio analista, su hijo le explicó que le gusta Guadalajara porque “juegan con puros mexicanos”, un detalle identitario que lo convenció. El Ruso incluso bromeó con el presente deportivo y reconoció que trató de apelar al argumento de los resultados, aunque aceptó con humor que no tuvo éxito.

La anécdota sumó otro momento simpático cuando agregó: “Ahora tengo que pagar para ver los partidos”, en alusión a las transmisiones del Rebaño en exclusiva por Amazon. Lejos de la polémica que suele rodearlo en los debates televisivos, Zamogilny mostró una faceta familiar y relajada, en una historia que terminó reforzando algo que en Verde Valle saben bien: la identidad rojiblanca sigue conquistando nuevas generaciones, incluso en las casas menos pensadas.