Si en la actualidad Diego Campillo forma parte de la plantilla del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, es porque la directiva aceptó dar salida a Diego Ochoa, otro de los defensores más prometedores de la cantera en Verde Valle. El zaguero llegó a debutar con Chivas bajo el mando de Óscar García Junyent y fue un pilar en las distintas categorías juveniles, lo cual habla de sus grandes condiciones.

En aquel momento, Chivas aceptó dar a préstamo a Ochoa a los Bravos de Juárez, con opción de compra para los fronterizos y también cláusula de recompra en favor del Rebaño. Desde su salida, el canterano rojiblanco no ha tenido tanta participación con su nuevo equipo, aunque sí fue uno de los puntos más destacados de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Aquella Copa del Mundo juvenil pareció revalorizar a Ochoa, quien mostró liderazgo, velocidad, anticipación y juego aéreo -le anotó a Brasil- siendo uno de los centrales más firmes del certamen. Sin embargo, desde su regreso a Juárez ha tenido muy poca participación.

Desde la eliminación del Tri juvenil en el Mundial, Ochoa sólo pudo completar tres partidos: en octubre ante Monterrey y dos consecutivos frente a Toluca por los cuartos de final de la Liguilla. En todos ellos fue titular, pero en los restantes se quedó en la banca.

Diego Ochoa aún no debuta en el Clausura 2026

La mala noticia para Diego Ochoa es que aún no ha podido ver actividad en el nuevo Clausura 2026 de la Liga MX. El defensor de 20 años permanece lesionado y no hay detalles sobre el tipo de dolencia que arrastra, por lo que su vuelta a los campos con la playera de los Bravos aún no tiene fecha.