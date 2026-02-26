Armando González es hoy en día el mejor centro delantero mexicano que hay en toda la Liga MX y así lo está demostrando partido a partido con Chivas e inclusive, con la Selección Mexicana, por lo que muchos especialistas aseguran que deberá estar en la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, cada cuatro años existen diversas polémicas en las convocatorias rumbo a los Mundiales, en donde el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, no desea que la Hormiga se quede fuera de la lista final, lo que consideraría como una injusticia.

El Tuca recordó que de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador Gerardo Martino decidió dejar fuera a Santiago Giménez, quien presumía ser el delantero con el mejor rendimiento, por lo que no desea que Javier Aguirre repita el mismo error con el delantero del chiverío.

“Sí, sin duda (debe estar en la lista Final). Primero, Javier Aguirre juega con un solo delantero, este va a ser Raúl Jiménez. El número dos va a ser Santi Giménez y el número tres debe ser este muchacho para que no se cometa la misma injusticia que se cometió con Santi Giménez hace cuatro años.

“Este muchacho, en este Mundial se va a empapar, se va a enterar de las cosas, el cómo se vive y si tiene una oportunidad de jugar, pienso que está preparado porque mentalmente es un jugador muy fuerte.

“Viene de herencia por su papá, después la exigencia que tiene en su equipo por lo que ha logrado. No tengo ninguna duda de que para el tercero, es excelente“, declaró el extimonel rojiblanco en ESPN.

¿Con quiénes compite la Hormiga por un lugar en el Mundial con México?

Armando González está viviendo un gran momento futbolístico, siendo el mejor romperredes mexicano en la Liga MX, por lo que compite con Raúl Jiménez del Fulham, Santiago Giménez del AC Milan y Germán Berterame que se marchó al Inter de Miami de la MLS.