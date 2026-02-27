La gran incógnita en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue siendo quién ocupará la titularidad en la portería. Aunque Javier Aguirre ha reiterado en múltiples ocasiones que es la posición que más tranquilidad le genera, lo cierto es que se trata de un puesto estratégico que conviene definir con suficiente anticipación para construir automatismos, ajustar la línea defensiva y estructurar un plan de juego acorde a las cualidades específicas del arquero elegido.

En ese contexto, una voz autorizada y con conocimiento directo del criterio de Aguirre ha dado su postura: Óscar Pérez. El exguardameta fue, de manera sorpresiva, el titular de México en el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo el mando del propio Vasco, por lo que entiende mejor que nadie cómo se toman este tipo de decisiones en la recta final hacia una Copa del Mundo.

“Si me dices que hay que elegir hoy, yo veo a Raúl (Rangel) más asentado, se está consolidando más, está manteniendo un nivel. Yo creo que él puede estar (como titular)”, declaró en entrevista.

Cuestionado sobre quién visualiza como titular en 2026, el experimentado exportero señaló que ve a Raúl Rangel con mayores probabilidades de iniciar el torneo. Desde su perspectiva, las cualidades del arquero rojiblanco bajo los tres palos, su regularidad reciente y su crecimiento competitivo lo colocan con ventaja en la carrera por el puesto.

No obstante, el Conejo también subrayó que Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa atraviesan un gran momento y no pueden descartarse en la disputa. De hecho, invitó a todos los arqueros mexicanos a mantener la exigencia y la competitividad, recordando que Aguirre es un técnico que suele decidir por sensaciones y confianza, más que por procesos rígidos de planeación a largo plazo.

Muchos aficionados temen que Javier Aguirre vuelva a hacer lo mismo que hizo con Óscar Pérez

El antecedente de Sudáfrica 2010 sigue presente en la memoria colectiva. En aquella Copa del Mundo, Aguirre sorprendió al designar como titular a Óscar Pérez con 37 años, pese a que Luis Ernesto Michel y Guillermo Ochoa vivían momentos destacados en sus respectivos clubes. Por ello, algunos aficionados temen que el Vasco vuelva a inclinarse por la experiencia y opte nuevamente por Guillermo Ochoa como guardián del arco, replicando una decisión que en su momento generó debate y que podría reabrir la discusión rumbo a 2026.