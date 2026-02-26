La Selección Mexicana enfrentó este miércoles a Islandia en un partido fuera de Fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre tuvo que conformar su convocatoria exclusivamente con futbolistas de la Liga MX, entre ellos varios elementos de Chivas. En dicho encuentro, la noticia positiva fue que Raúl Rangel volvió a ser titular y mantuvo su portería en cero, reforzando la idea de que hoy parte con ventaja en la carrera por ser el guardián del Tri rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, no todo fue satisfacción plena para el cuerpo técnico. El Vasco Aguirre dejó entrever que no quedó del todo conforme con algunas decisiones del Tala durante el encuentro. A pesar de cumplir bajo los tres postes y sostener el cero a lo largo de los 90 minutos, el estratega nacional señaló en dos ocasiones acciones puntuales que no le gustaron, evidenciando que hubo detalles tácticos que consideró mejorables y que no pasaron desapercibidos en su análisis postpartido.

“Hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento con la portería, es el puesto donde más tranquilo estoy. Sí que en dos ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, ágiles, son valientes. Hizo bien su trabajo correctamento, eso sí.” declaró el técnico nacional.

Más allá de esa observación, Aguirre también dejó claro que la portería es la posición que menos le preocupa actualmente y reconoció que, en términos generales, Rangel realizó un buen trabajo. No obstante, sus palabras abrieron la puerta a la duda sobre si la titularidad está completamente definida de cara a la Copa del Mundo. La Fecha FIFA de marzo será determinante, ya que representará la última ventana para trabajar con el plantel completo antes de la gran cita, y ahí podría optar por rotaciones para terminar de definir jerarquías de una vez por todas.

Uno de los atributos que coloca a Rangel al frente en la competencia es su juego con los pies y su capacidad para iniciar la salida desde el fondo, una característica cada vez más valorada en el modelo actual del Tri. De ahí que los próximos meses con Chivas serán fundamentales: el Tala deberá sostener su nivel, afinar detalles y corregir cualquier aspecto que haya generado molestia en el seleccionador si quiere consolidarse como el número uno indiscutido.

Raúl Rangel tiene una racha de porterías invictas con Selección Mexicana

Rangel suma ya tres partidos consecutivos como titular con el arco en cero, y si se añade su anterior aparición desde el arranque, acumula cuatro encuentros sin recibir gol defendiendo la camiseta nacional. Esta racha debería representar puntos importantes en la disputa por la titularidad, especialmente considerando que Luis Ángel Malagón no atraviesa su mejor momento en su club y también ha encajado varios goles en sus recientes oportunidades con la Selección. La competencia sigue abierta, pero los números hoy respaldan al guardameta rojiblanco.