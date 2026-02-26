La goleada 4-0 sobre Islandia volvió a dejar en evidencia el peso de Chivas dentro de la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial 2026. Con varios rojiblancos como titulares y protagonistas directos en el resultado, el debate sobre si el Rebaño se ha convertido en la base del Tri volvió a instalarse tras el amistoso.

Consultado al respecto, el entrenador nacional, Javier Aguirre, evitó señalar a un solo club como sostén del equipo. “No, no podría yo señalar a un solo equipo porque debo confesarte que hay jugadores que no he traído jugadores de ciertos equipos y el apoyo es incondicional. Es decir, es cierto que en las últimas dos convocatorias casi sin darnos cuenta contabilizamos de cada equipo, intentamos ser lo más justo posible. Es la Selección mexicana, no estamos hablando de un solo equipo”, explicó.

El Vasco también agradeció la disposición de los clubes de la Liga MX, especialmente en convocatorias fuera de fecha FIFA. “Yo quisiera agradecer a los 18 su buena voluntad para ayudarnos, parando la Liga en su momento, dándonos hoy a los jugadores en fecha no FIFA, aceptando nuestro programa de trabajo. De verdad que es muy satisfactorio encontrarte con todo el apoyo”, sostuvo.

Sin embargo, dentro de su respuesta, reconoció el momento que atraviesa el Guadalajara. “Y no es anecdótico que Chivas esté en este momento bien porque están trabajando bien, pero no podíamos descartar a ningún equipo”, matizó, ampliando luego el reconocimiento hacia otras instituciones por su crecimiento estructural.

Vasco Aguirre agradeció a Querétaro

Finalmente, el Vasco Aguirre valoró la colaboración logística y formativa de los clubes en este proceso. “Ayer hablaba con la gente de Querétaro, tienen unas instalaciones magníficas, un trabajo de scouteo magnífico, una organización magnífica… nos tendieron la mano, nos presentaron instalaciones, prestaron jugadores juveniles para completar trabajos. La verdad es que da mucho gusto sentirse apoyado”, concluyó.