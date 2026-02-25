Armando González es hoy en día el futbolista más importante de toda la Liga MX debido a su alta cuota goleadora que está registrando con Chivas, por lo que se ha ganado a pulso sus recientes llamados a Selección Mexicana; sin embargo, ese gran nivel también lo ha puesto en el radar de varios clubes extranjeros.

La noticia más sonada fue la de la semana pasada, en donde se filtró que el CSKA de Moscú habría lanzado una oferta millonaria para llevarse a la Hormiga, en donde según versiones extraoficiales, el propio delantero habría rechazado la propuesta.

Sin embargo, Armando González, padre del delantero rojiblanco, rompió el silencio y filtró que el representante de su hijo ha recibido múltiples llamadas preguntando detalles contractuales del goleador; sin embargo, la semana pasada llegó una propuesta para rescindir el contrato del jugador con el Guadalajara, en donde el plan del artillero es seguir brillando como rojiblanco y ganarse su lugar al Mundial.

“Lo hemos platicado que tiene que ir dándole a lo que ha hecho ha sido importante, es una carrera que recién empieza. Ha conseguido cosas importantes porque ser campeón goleador no es fácil, es algo muy importante y ser el nueve de Chivas te lleva a muchas cosas y ha mostrado esa madurez y responsabilidad.

“Empezaron a surgir, siempre llaman ahí con su representante, cuestionan cuánto es su valor, cuánto gana, cuántos años le quedan de contrato, cuál es la cláusula de rescisión, etcétera. Siempre es informaciones, nada más.

“La semana pasada sí mandaron, realmente querían llevárselo, querían pagar esa cláusula de rescisión. Lo platicamos y él decidió que no, que lo que él quiere es seguir mostrándose con Chivas, tratar de ganarse un lugar para la Copa del Mundo y después si se da, tendrá que llegar”, explicó el exjugador en palabras para TUDN.

¿De cuánto dinero es la cláusula de rescisión de Armando González en Chivas?

En diciembre se hizo oficial la renovación de Armando González con Chivas, en donde el club se comprometió a darle mejores condiciones económicas de forma inmediata, logrando su objetivo de blindarlo ante el interés de cualquier club de Europa o de México.

Es por eso que la cláusula de rescisión de la Hormiga rondaría los 15 millones de dólares para Europa y de 18 millones de dólares para la Liga MX y el resto del continente americano, aunque estas cifras son extraoficiales.

Reportan seguimiento desde el Feyenoord en la Hormiga

Antes de que se diera a conocer la intención del CSKA de Moscú en hacerse de los servicios del delantero del Guadalajara se dio a conocer que un club de Europa estaría siguiendo los pasos de la Hormiga, en donde David Faitelson dejó entrever que se trataría del Feyenoord de Países Bajos, aunque sin entablar negociaciones, sino solo un seguimiento.